 
Общество

В Минздраве сказали, какие дети хуже справляются с математикой

0

Дети с избыточной массой тела и диагнозом ожирение хуже справляются с математикой в школе, рассказала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Науке сегодня известны невероятно важные факты о связи питания и здоровья. Например, избыточная масса тела и ожирение у детей — это худшие оценки по математике. А сниженные показатели железа имеют прямую связь с когнитивными познавательными функциями ребенка», — сказала Лейла Намазова-Баранова, выступая в пространстве «Здоровое общество» на Петербургском международном экономическом форуме.

Она также отметила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери на основе ее пищевых привычек. Кроме того, важную роль в формировании здоровья играет полноценное и длительное грудное вскармливание ребенка, которое обеспечивает малыша всеми необходимыми для развития элементами, пишет «РИА Новости».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026