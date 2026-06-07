В Минздраве сказали, какие дети хуже справляются с математикой

Дети с избыточной массой тела и диагнозом ожирение хуже справляются с математикой в школе, рассказала президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

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«Науке сегодня известны невероятно важные факты о связи питания и здоровья. Например, избыточная масса тела и ожирение у детей — это худшие оценки по математике. А сниженные показатели железа имеют прямую связь с когнитивными познавательными функциями ребенка», — сказала Лейла Намазова-Баранова, выступая в пространстве «Здоровое общество» на Петербургском международном экономическом форуме.



Она также отметила, что здоровье ребенка закладывается еще в утробе матери на основе ее пищевых привычек. Кроме того, важную роль в формировании здоровья играет полноценное и длительное грудное вскармливание ребенка, которое обеспечивает малыша всеми необходимыми для развития элементами, пишет «РИА Новости».