 
Общество

Туризм и общепит обогнали остальные сферы по росту зарплат

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Зарплаты в финансах, торговле, операциях с недвижимостью, а также в научной и технической деятельности увеличились на 20% в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучили «Известия».

При этом абсолютным лидером оказался гостинично-ресторанный бизнес, там заработок взлетел почти на четверть. Однако он все равно остается ниже среднего по стране — 73 тысяч рублей. Это почти в 1,5 раза меньше общероссийского показателя.

Опережающий рост доходов работников гостиничного и ресторанного бизнеса начался еще в феврале, сказано в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Эксперты также указали на появление феномена «выравнивающего роста».

Увеличение зарплат в отраслях-лидерах и последующий выравнивающий рост у аутсайдеров становятся одним из факторов общего ползучего повышения оплаты труда в экономике, считают они.

Такая тенденция объясняется острым дефицитом кадров на фоне рекордно низкой безработицы, полагает управляющий партнер Main Division, член Совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин. Также гостиничный и ресторанный бизнес развивается вслед за ростом внутреннего туризма, отметил он.

При этом для компаний ситуация становится сложнее. Гостиничный и ресторанный бизнес работает с небольшой маржой и высокой конкуренцией. В результате снижаются инвестиционные возможности предприятий.

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