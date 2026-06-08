Россияне до 35 лет стали в два раза чаще пересаживать волосы

Спрос на пересадку волос среди людей младше 35 лет вырос в два раза, такие данные привели в московской клинике АО «Медицина» по итогам 2025 года.

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«Речь идет не только о трансплантации волос на голове, но также и на бороде, бровях. Облысение перестало быть сугубо возрастной проблемой. Алопеция все чаще начинается в 20–30 лет. В основном с ней сталкиваются мужчины, но и женщин среди пациентов немало», — сказала заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии клиники, кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова.



Повышение спроса на операции по пересадке волос связано с тем, что молодые люди больше заботятся о своем внешнем виде, быстрее принимают решение о визите к врачу и не склонны скрывать проблемы со здоровьем, считает главный трихолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алена Романова.



По словам опрошенных экспертов, чаще всего россияне делают эту операцию в Турции, а среди отечественных направлений лидерство по объемам спроса удерживает Москва, пишут «Известия».