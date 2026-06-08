Никаких страхов, связанных с работой, не испытывают 56% трудоустроенных псковичей. К такому выводу пришли аналитики технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob. В опросе, который прошел с 4 по 15 мая, приняли участие работающие граждане.

Никаких страхов, связанных с работой, не испытывают 56% трудоустроенных псковичей. Наиболее распространенный страх — увольнения: его испытывают 9% респондентов. На втором месте — страх недооцененности и маленькой зарплаты (8%). Третью строчку занимает опасение оказаться невостребованным специалистом (6% ). 3% опрошенных боятся руководства, еще по 3% — общей нестабильности или не справиться с обязанностями.



Банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются по 2%. Другие фобии, среди которых боязнь коллектива, страх выгорания или перегрузки, опасение столкнуться с обманом, страх любых перемен и нежелание застрять на текущей работе отмечают по 1% опрошенных.



Женщины чаще мужчин боятся недооцененности и маленькой зарплаты, а также того, что не справятся с работой. Мужчины же больше опасаются увольнения, нестабильности и обмана со стороны работодателя.