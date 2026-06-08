«Постскриптум»: Несет ли интернет угрозу для общества?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы сегодня:

«Вперед и вверх» - ПМЭФ и его итоги для Псковской области.

Первая «пятерка» - единороссы определились с «локомотивом списка».

Выборы без КОИБов – что случилось с электронными урнами?

66 ТОС Пскова получат средства на реализацию своих проектов – итоги конкурса

Несет ли интернет угрозу для общества? В политическом блоке наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.

Начало программы в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.