Победители ПГ «Единой России» поздравили псковских соцработников с профессиональным праздником

Победители предварительного голосования партии «Единая Россия» Алексей Форш и Иван Шагин посетили Центр социальных выплат города Пскова. Главным поводом для визита стал профессиональный праздник — День социального работника, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В ходе встречи гости лично поздравили коллектив учреждения с праздником, отметив неоценимый вклад сотрудников центра в поддержку жителей региона. Алексей Форш и Иван Шагин подчеркнули, что работа социальных работников требует не только высокого профессионализма, но и особого душевного тепла, милосердия и бесконечного терпения.

«Вы ежедневно оказываетесь на передовой заботы о людях. Ваша задача — не просто оформить выплаты или оказать помощь, но и подарить человеку уверенность в завтрашнем дне, окружить его вниманием. Для многих посетителей центра вы становитесь настоящей опорой в трудной жизненной ситуации», — сказал Алексей Форш.

В качестве знака особой благодарности победители предварительного голосования вручили сотрудникам Центра социальных выплат сладкие пироги.

«Сегодня мы чествуем людей с удивительной профессией. Это даже не просто работа, а настоящее служение. Социальные работники пропускают через себя человеческие боли и страдания, но именно благодаря им люди в трудной ситуации всегда знают, куда обратиться за помощью и поддержкой. Мы не могли остаться в стороне от этого профессионального праздника, ведь чтобы перенести чужую боль и оказать реальную помощь, нужно иметь огромный талант и по-настоящему большое сердце. Мы от всей души пожелали нашим коллегам, чтобы то тепло и душевная доброта, которые они ежедневно дарят людям, возвращались к ним вдвойне и втройне. Пусть в их семьях всегда царят мир и благополучие», – отметил Иван Шагин.

Сотрудники центра, в свою очередь, поблагодарили Алексея Форша и Ивана Шагина за внимание к их нелегкому труду и проявленную инициативу.