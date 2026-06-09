Ограничения сняли в аэропорту Пскова

Ограничения сняли на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пскова, сообщили в Росавиации.

Ограничения вводили ранее для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в регионе отменили беспилотную опасность.

Власти призывали при виде БПЛА незамедлительно сообщать по телефону: 112 или 8(8112)72-52-00. При падении беспилотника рекомендуется до прибытия представителей оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц.