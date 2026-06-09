Лисички и боровики находят в лесах Новоржевского и Гдовского округов, фотографии размещают в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Анна Пшеницына

«Первые кнопочки. Готовим корзины, точим ножи, скоро на охоту», - пишут грибники.

Фото: Анна Пшеницына

Находят любители «тихой охоты» не только лисички, но и землянику.

Фото: Людмила Иванова

А вот боровиков в лесах пока не так много. Несколько штук заметили в Новоржевском округе.

Фото: Людмила Иванова

«Больше двух штук в одни руки лес пока боровиков не выдает», - иронизируют любители «тихой охоты».