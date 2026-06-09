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«Здание на свалке»: В Пскове устанавливают личность псковича, вынесшего строительный мусор на площадку в Орлецах

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В Пскове ищут виновника, организовавшего на Орлецовской набережной свалку, сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«В нашей работе мы часто сталкиваемся с последствиями необдуманных поступков людей, но в этот раз ситуация выделяется на фоне остальных. На Орлецовской набережной местный житель вынес на контейнерную площадку почти весь строительный мусор, который остался от разборки его дома. Буквально разобранное здание валяется на общей территории микрорайона, вдоль проезжей части. Мы устанавливаем личность виновника, компетентные органы уже готовят документы для привлечения его к ответственности. Естественно, ему так же надо будет возместить материальный ущерб. Уважаемые псковичи, я напоминаю, что такие действия незаконны», - сообщил глава города.

Он добавил, что если на участке или в квартире нужно утилизировать строительный мусор, то необходимо заказать специальный контейнер у организации, которая занимается вывозом мусора.

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