Медведев: «Единая Россия» следует принципу «государство — для человека»

Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране. Итоги работы в этом направлении и новые инициативы представили на заключительном окружном форуме «Есть результат!» в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото: «Единая Россия»
«Единая Россия» следует принципу «государство — для человека»: он заложен в основу Народной программы, подчеркнул на пленарном заседании председатель партии Дмитрий Медведев.
По его словам, партия работала в максимально широком контакте с правительством.
«Единая Россия» достигла видимых результатов в развитии социальной сферы. В первую очередь, речь идёт о поддержке разных категорий граждан: семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов, заявил Дмитрий Медведев.
При работе над бюджетом текущего года «Единая Россия» добилась увеличения финансирования мероприятий Народной программы на 174 миллиарда рублей. Принцип «государство для человека» реализуется по всем направлениям: в масштабных мероприятиях и точечных, адресных решениях.
По его словам, в числе ключевых мероприятий — расселение аварийного жилого фонда и социальная газификация. В результате почти миллион человек переехали в новые дома, а свыше миллиона домовладений подключили к газовым магистралям.
Новая Народная программа «Единой России» должна стать политически сильным и конкретным документом, а ключевые задачи её экономического блока — соответствовать актуальной ситуации в стране, потому что крепкая и самостоятельная экономика — основа успехов страны, заявил он.
По его словам, стратегически важный вопрос — поддержка предпринимательской инициативы.
Бизнес должен и будет играть всё более заметную роль в адаптации к мирной жизни военнослужащих, вернувшихся с фронта.
Он напомнил, что партия поддержала полную цифровизацию контроля и разрешительной деятельности государства.
Ещё одна важная задача — поддержка креативных индустрий.
«Эта сфера развивается в разы быстрее, чем многие другие сегменты экономики, позволяет создавать новые рабочие места, даёт импульс к развитию экономики регионов, привлекает инвесторов. По инициативе «Единой России» сформирована стратегия развития малого и среднего бизнеса в креативной индустрии, принят соответствующий базовый закон. Такого рода индустрии должны стать полноправными участниками рынка, поскольку по этому пути идёт весь остальной мир. Нужно создать полноценную актуальную систему грантов и льгот, которая позволит работать с крупными заказчиками и промышленностью», — отметил председатель партии.
Также, по его мнению, надо создавать стимулы для молодых предпринимателей. В том числе — через систему грантов и программу «Студенческий стартап». В прошлом году число предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет превысило 2,5 миллиона человек.
Партия законодательно закрепила новые формы занятости: самозанятые и те, кто работают удалённо, получили такие же социальные гарантии, как и обычные сотрудники.
Отдельно Дмитрий Медведев остановился на повышении производительности труда — именно такую задачу поставил президент.
Зампред правительства Александр Новак отметил, что правительство рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнёра в реализации значимых инициатив и задач, поставленных президентом: за каждым результатом стоит совместная ежедневная работа исполнительной власти и партии.
По его словам, «Единая Россия» вместе с регионами снимает барьеры для бизнеса и ведёт мониторинг эффективности принимаемых мер поддержки.
«Система контрольно-надзорной деятельности полностью оцифрована, сроки проверок сокращены — это результат реализации Народной программы», — подчеркнул зампред правительства.
По инициативе «Единой России» установлен единый статус многодетной семьи, введено удостоверение единого образца. Партия начала системную работу по поддержке жён и матерей участников СВО через «Женское движение Единой России». Под патронажем «Единой России» в регионы поставлено свыше 250 вертолётов санитарной авиации и более 15 тысяч автомобилей скорой помощи. Именно партия подняла вопрос обновления среднего профессионального образования, инициировала программы капремонта колледжей и общежитий, активно участвует в реализации программы «Профессионалитет» и развития передовых инженерных школ.
«Отдельно отмечу программу социальной газификации — она была запущена в 2021 году по инициативе «Единой России» и при поддержке президента», — сказал он.
Александр Новак добавил, что «Единая Россия» играет особую роль в возвращении к мирной жизни бойцов СВО — переобучении и использовании их кадрового потенциала.
«Все эти результаты — забота о людях, о семьях, о защитниках — и есть смысл национальных целей, которые перед нами поставил президент», — резюмировал зампред правительства.
Процесс сбора предложений в Народную программу продолжается, и партия серьёзно относится к каждому из них, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, после завершения приёма будут обнародованы полные данные, однако уже сейчас понятны основные запросы людей.
Первое место по числу обращений занимает инфраструктура: детские сады, дороги и коммунальные сети.
Второе и третье места делят здравоохранение и образование. Жители жалуются на нехватку ФАПов и не всегда качественную работу поликлиник.
По итогам работы шести тематических круглых столов участники форума обобщили предложения для включения в новую Народную программу «Единой России».
На круглом столе «Поколение будущего: новые возможности для молодёжи» предложили законодательно закрепить статус «молодёжная стройка», чтобы студенты могли участвовать в крупных строительных проектах по всей стране, включая Донбасс и Новороссию, освободить их от уплаты НДФЛ по аналогии с системой имущественных налоговых вычетов в Республике Беларусь. Также прозвучала инициатива обеспечить равный доступ к дополнительному образованию для городов и небольших населённых пунктов. Отдельный блок касался развития инфраструктуры для молодёжи.
На круглом столе «Забота о Героях: всесторонняя поддержка участников СВО и их семей» обобщили инициативы по социальной и трудовой интеграции участников СВО. Среди них: создание образовательной программы для участников СВО «Время мастеров», выделение квартир для инвалидов боевых действий с базовым набором «умного дома», запуск программы бесшовного обмена жильём, открытие в рамках программы Дальневосточного и арктического гектара отдельного направления «Гектар Героя» и другие.
Участники круглого стола «Технологическое лидерство: передовая наука, инновационная промышленность и квалифицированные кадры» отметили, что необходимо увеличивать количество инженерных школ и классов, студенческих конструкторских бюро. Ещё одна инициатива — создание среды для молодых инженеров, в том числе, реальных производств, центров инженерных разработок, новых материалов.
На круглом столе по здравоохранению среди ключевых предложений — введение дополнительных мер поддержки семей в регионах с низкой рождаемостью. Актуальным, по мнению участников, является работа по укреплению независимости страны в сфере обеспечения лекарствами и медицинским оборудованием. Ещё одно важное предложение — создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента.
Также участники круглых столов внесли инициативы по развитию села и АПК, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.
Подводя итог обсуждению, Дмитрий Медведев отметил, задача «Единой России», правительства и руководителей в регионах — наполнить Народную программу максимально конкретными позициями.