 
Общество

Экотуризм и «ночь на Ивана Купалу»: Иван Белугин рассказал о сотрудничестве с Полистовским заповедником и летних планах Локни

0

Локнянский муниципальный округ активно взаимодействует с Полистовским государственным природным заповедником. О совместных проектах, туристической привлекательности и ремонте инфраструктуры для гостей рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Ивана Белугина, стороны оказывают друг другу поддержку, начиная от хозяйственных вопросов до организации мероприятий. Сейчас, в частности, идет обновление одного из объектов заповедника.

«Мы взаимодействуем, они нам очень сильно помогают, мы им помогаем в хозяйственной части. Сейчас кордон, который в Гоголево находится, на ремонте. Там идет переустройство, гостиница пока не работает, возможно, до октября, а, может, и досрочно откроется. Директор мне пока не говорил», — пояснил глава округа.

Иван Белугин также отметил растущий интерес к экотуризму: «Поток туристический большой, людям интересен экотуризм. Я на днях в пять утра уезжал в Псков - лося встретил на дороге, птиц интересных. Это целый зоопарк - едешь и наблюдаешь. А если в заповедник углубиться, там вообще все как в сказке. Поэтому людям интересно».

Глава муниципалитета упомянул и мероприятия, которые пройдут на территории заповедника. Уже несколько лет подряд визитной карточкой летнего сезона становится празднование «Ивана Купалы».

«Пятого июля состоится "Иван Купала". Туда приглашены коллективы, и я всех приглашаю. Уже который год проводим, лет пять точно. С 2023 года ни одного лета без этого мероприятия не было, и оно очень посещаемо. Мастер-классы, возможность разжечь костер в темноте, венки запустить — это такая небольшая, но уже традиция. Будем продолжать взаимодействовать и помогать заповеднику в этом участвовать», — пообещал Иван Белугин.

Событийная программа готовится и в самой Локне.

«У нас свои мероприятия тоже есть. Решили в этом году чуть интересней провести День молодежи. 28 июня в 16:00 в поселковом парке будет небольшой рок-концерт для ребят. Мы его специально сделали на следующий день после выпускного, чтобы у ребят было два дня праздника подряд. Группы разные, с интересными названиями. Надеюсь, молодежь подтянется», — рассказал глава округа, добавив, что в августе муниципалитет по традиции ждет День поселка.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026