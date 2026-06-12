Экотуризм и «ночь на Ивана Купалу»: Иван Белугин рассказал о сотрудничестве с Полистовским заповедником и летних планах Локни

Локнянский муниципальный округ активно взаимодействует с Полистовским государственным природным заповедником. О совместных проектах, туристической привлекательности и ремонте инфраструктуры для гостей рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Ивана Белугина, стороны оказывают друг другу поддержку, начиная от хозяйственных вопросов до организации мероприятий. Сейчас, в частности, идет обновление одного из объектов заповедника.

«Мы взаимодействуем, они нам очень сильно помогают, мы им помогаем в хозяйственной части. Сейчас кордон, который в Гоголево находится, на ремонте. Там идет переустройство, гостиница пока не работает, возможно, до октября, а, может, и досрочно откроется. Директор мне пока не говорил», — пояснил глава округа.

Иван Белугин также отметил растущий интерес к экотуризму: «Поток туристический большой, людям интересен экотуризм. Я на днях в пять утра уезжал в Псков - лося встретил на дороге, птиц интересных. Это целый зоопарк - едешь и наблюдаешь. А если в заповедник углубиться, там вообще все как в сказке. Поэтому людям интересно».

Глава муниципалитета упомянул и мероприятия, которые пройдут на территории заповедника. Уже несколько лет подряд визитной карточкой летнего сезона становится празднование «Ивана Купалы».

«Пятого июля состоится "Иван Купала". Туда приглашены коллективы, и я всех приглашаю. Уже который год проводим, лет пять точно. С 2023 года ни одного лета без этого мероприятия не было, и оно очень посещаемо. Мастер-классы, возможность разжечь костер в темноте, венки запустить — это такая небольшая, но уже традиция. Будем продолжать взаимодействовать и помогать заповеднику в этом участвовать», — пообещал Иван Белугин.

Событийная программа готовится и в самой Локне.