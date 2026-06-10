В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать небезопасное мороженое и не отравиться в жару

В жару мороженое и молочные коктейли становятся настоящим спасением. Но именно такие продукты летом требуют особого внимания, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Молоко и сливки – благоприятная среда для размножения бактерий, особенно если нарушены условия хранения или температурный режим. При этом продукт может выглядеть и пахнуть нормально, но уже быть небезопасным.
На что стоит обратить внимание перед покупкой:
- мороженое должно храниться только в морозильнике;
- деформированная упаковка или кристаллы льда внутри пачки могут указывать на оттаивание и повторное замораживание продукта;
- молочные коктейли должны готовить из свежих ингредиентов и сразу подавать охлажденными;
- продукция не должна долго находиться без охлаждения, нужно обращать внимание на условия хранения в месте продажи.