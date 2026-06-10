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В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать небезопасное мороженое и не отравиться в жару

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В жару мороженое и молочные коктейли становятся настоящим спасением. Но именно такие продукты летом требуют особого внимания, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Молоко и сливки – благоприятная среда для размножения бактерий, особенно если нарушены условия хранения или температурный режим. При этом продукт может выглядеть и пахнуть нормально, но уже быть небезопасным.

На что стоит обратить внимание перед покупкой:

  • мороженое должно храниться только в морозильнике;
  • деформированная упаковка или кристаллы льда внутри пачки могут указывать на оттаивание и повторное замораживание продукта;
  • молочные коктейли должны готовить из свежих ингредиентов и сразу подавать охлажденными;
  • продукция не должна долго находиться без охлаждения, нужно обращать внимание на условия хранения в месте продажи.
«Выбирайте проверенные точки торговли, где соблюдают правила хранения и температурный режим. Если качество продукта или условия приготовления вызывают сомнения – от покупки лучше отказаться», - заключили в ведомстве. 
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