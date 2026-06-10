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Умерла народная артистка СССР, уроженка Псковской области Людмила Чурсина

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Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили ТАСС в Театре Армии.

Фотография: Михаил Метцель / ТАСС

Как говорила сама актриса, родилась она 20 июля 1941 года в медсанбате под деревней Груздово Куньинского района. Её мать, Геновефа Ивановна, покидала Великие Луки во время наступления немецких войск и родила дочь в пути. После родов семья отправилась в эвакуацию в Сталинабад (сейчас — Душанбе), где факт рождения официально зарегистрировали.

После войны семья воссоединилась в 1946 году, но потом отца отправили служить в Тбилиси, где Людмила пошла в школу и прожила с семьёй несколько лет. Затем семья жила в Батуми, на Камчатке, Чукотке. 

После седьмого класса семья актрисы вернулась в Великие Луки, где Людмила Чурсина окончила школу с золотой медалью, после чего пошла в Щукинское училище, откуда выпустилась в 1963 году.

Более 10 лет Людмила Чурсина отслужила в труппе Ленинградского драмтеатра имени Александра Пушкина, который сейчас называется Александринский театр. Была очень востребованной актрисой не только в СССР, но и в современности.

Кинодебют Чурсиной состоялся в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». Широкую известность актрисе принесла драма «Донская повесть» по произведениям Михаила Шолохова, где партнёром стал Евгений Леонов. 

Некоторые другие работы: «Угрюм-река», «Журавушка», «Виринея», «Два билета на дневной сеанс».

Отметим, что великолучанка Людмила Чурсина была самой молодой из удостоенных звания народной артистки СССР (1981 год).

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