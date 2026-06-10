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Пять кандидатов рекомендованы на должности судей Псковской области

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Квалификационная коллегия судей Псковской области на заседании дала рекомендации на должности судей пяти кандидатам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

На должность судьи Арбитражного суда Псковской области без ограничения срока полномочий рекомендована Анна Кустова.

На должность судьи Невельского районного суда без ограничения срока полномочий предлагают назначить Тамару Финаженок.

На должность мирового судьи судебного участка №15 в границах административно-территориальной единицы «Плюсский район» на трехлетний срок полномочий рекомендована Алина Богданова.

На должность мирового судьи судебного участка №34 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки» на трехлетний срок полномочий советуют назначить Наталью Копейкину.

На должность мирового судьи судебного участка №38 в границах административно-территориальной единицы «город Псков» на трехлетний срок полномочий рекомендована Светлана Барышева.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила заявление Людмилы Лукьяновой о прекращении её полномочий заместителя председателя и судьи Псковского городского суда с 5 августа 2026 года.

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