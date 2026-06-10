 
Общество

В России разблокировали Roblox

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Игровая онлайн-платформа Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, сервис снова доступен на всей территории России, рассказало Минцифры в своем канале в «Максе».

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», - говорится в сообщении.

Во вторник Минцифры РФ заявило, что получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. В связи с этим министерство совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в России, пишет РИА Новости.

Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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