 
Общество

Продолжаются работы по содержанию муниципальных дорог и улиц в Новоржевском округе

0

Полным ходом идут работы по содержанию муниципальных дорог и улиц в Новоржевском округе, сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Качество дорог — это один из важнейших показателей комфортного проживания, и мы уделяем этому направлению особое внимание», - сказала Любовь Трифонова.

На территории округа в настоящее время подрядчики приступают: к восстановлению профиля гравийных дорог, профилированию дорожного полотна, обкосу обочин, текущему содержанию инфраструктуры. 

 

«Приоритетным направлением остаётся ремонт наиболее проблемных участков дорог, обращения по которым поступили в том числе от жителей округа. Это позволяет существенно повысить безопасность движения и комфорт передвижения жителей округа. Благодарю всех жителей за понимание и терпение во время проведения дорожных работ», - заключила глава.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026