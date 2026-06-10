Продолжаются работы по содержанию муниципальных дорог и улиц в Новоржевском округе

Полным ходом идут работы по содержанию муниципальных дорог и улиц в Новоржевском округе, сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Качество дорог — это один из важнейших показателей комфортного проживания, и мы уделяем этому направлению особое внимание», - сказала Любовь Трифонова.

На территории округа в настоящее время подрядчики приступают: к восстановлению профиля гравийных дорог, профилированию дорожного полотна, обкосу обочин, текущему содержанию инфраструктуры.

«Приоритетным направлением остаётся ремонт наиболее проблемных участков дорог, обращения по которым поступили в том числе от жителей округа. Это позволяет существенно повысить безопасность движения и комфорт передвижения жителей округа. Благодарю всех жителей за понимание и терпение во время проведения дорожных работ», - заключила глава.