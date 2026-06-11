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Суд взыскал с «Россетей» 22 тысячи рублей за тушение лесного пожара в Псковской области

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Суд взыскал с ПАО «Россети Северо-Запад» 22 008 рублей 40 копеек в пользу Противопожарного лесного центра Псковской области за затраты на тушение лесного пожара, который произошел 7 апреля 2025 года в Себежском участковом лесничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение создано нейросетью

Пожар возник на расстоянии 1 км от деревни Мельница и охватил площадь 0,7 га. Причиной возгорания стал переход огня от линии электропередачи, вызванный обрывом провода, который воспламенил сухую травянистую растительность на земельном участке рядом с лесом.

Согласно противопожарным правилам, организации, которые владеют или используют территории, прилегающие к лесу, обязаны очищать эти участки от сухой травянистой растительности и пожнивных остатков на полосе шириной 10 метров от границ леса. Однако ПАО «Россети Северо-Запад» не выполнило эту обязанность в установленный срок.

Постановление правительства Псковской области установило начало противопожарного сезона с 1 апреля 2025 года. Учреждение обратилось в суд, полагая, что соблюдение правил пожарной безопасности на просеке линии электропередачи могло бы предотвратить переход низового пожара на лесной фонд.

В ходе разбирательства общество отрицало наличие своей вины и указывало на отсутствие причинно-следственной связи между действиями компании и возникшим пожаром, но суд встал на сторону Противопожарного лесного центра Псковской области. 

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