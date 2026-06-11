Благодарность председателя Совета Федерации вручили Александру Котову

Благодарность председателя Совета Федерации ФС РФ за большой личный вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства председателю Законодательного Собрания Псковской области Александру Котов вручил губернатор Михаил Ведерников, об этом глава региона сообщил в своем канале в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Успехи региона в значительной степени определяются эффективностью взаимодействия исполнительной и законодательной власти, а также готовностью представителей различных политических партий к консолидации при решении стратегических задач в интересах государства и его граждан, отметил губернатор.