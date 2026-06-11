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Благодарность председателя Совета Федерации вручили Александру Котову

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Благодарность председателя Совета Федерации ФС РФ за большой личный вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства председателю Законодательного Собрания Псковской области Александру Котов вручил губернатор Михаил Ведерников, об этом глава региона сообщил в своем канале в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Успехи региона в значительной степени определяются эффективностью взаимодействия исполнительной и законодательной власти, а также готовностью представителей различных политических партий к консолидации при решении стратегических задач в интересах государства и его граждан, отметил губернатор.

«Особая ответственность ложится на председателя законодательного органа – человека, который должен быть настоящим лидером. Конструктивный диалог правительства и Собрания успешно выстроен, в том числе, благодаря умению Александра Алексеевича находить точки соприкосновения между партиями и принимать мудрые решения, основанные на глубоком понимании ситуации. От души поздравляю с заслуженной наградой», - сказал Михаил Ведерников. 
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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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