 
Общество

В Пскове росгвардейцам вручили государственные награды

0

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню России. Мероприятие стало поводом для чествования сотрудников ведомства и признания их заслуг в обеспечении правопорядка и безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

С поздравительной речью к личному составу обратился начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Денис Беседин. Он поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, верность долгу и самоотверженность при выполнении поставленных задач, а также подчеркнул значимость работы росгвардейцев для стабильности и безопасности региона.

 

В соответствии с указом президента России полковник полиции Денис Беседин вручил сотрудникам государственные награды — медали «За отличие в охране общественного порядка». Среди награждённых — сотрудники спецподразделений Росгвардии, которые проявили мужество, отвагу и профессионализм при выполнении служебно‑боевых задач в зоне специальной военной операции.

Помимо государственных наград, ряд сотрудников получили ведомственные знаки отличия за высокие показатели в служебной деятельности и образцовое исполнение должностных обязанностей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026