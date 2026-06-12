В Пскове росгвардейцам вручили государственные награды

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню России. Мероприятие стало поводом для чествования сотрудников ведомства и признания их заслуг в обеспечении правопорядка и безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

С поздравительной речью к личному составу обратился начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Денис Беседин. Он поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, верность долгу и самоотверженность при выполнении поставленных задач, а также подчеркнул значимость работы росгвардейцев для стабильности и безопасности региона.

В соответствии с указом президента России полковник полиции Денис Беседин вручил сотрудникам государственные награды — медали «За отличие в охране общественного порядка». Среди награждённых — сотрудники спецподразделений Росгвардии, которые проявили мужество, отвагу и профессионализм при выполнении служебно‑боевых задач в зоне специальной военной операции.

Помимо государственных наград, ряд сотрудников получили ведомственные знаки отличия за высокие показатели в служебной деятельности и образцовое исполнение должностных обязанностей.