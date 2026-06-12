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С использованием БПЛА в Псковской области выявили 98 зарастающих сельхозугодий

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175 выездных обследований с целью оценки соблюдения требований земельного законодательства правообладателями земельных участков сельскохозяйственного назначения (106 из них с применением беспилотных летательных аппаратов) провели специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территории Псковской области с 1 января по 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

БПЛА применяются для осмотра, фото- и видеофиксации нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В частности, на основании данных аэрофотосъёмки ведомство установило, что в Опочецком муниципальном округе 20 земельных участков общей площадью 1 025,2 га подвержены зарастанию древесно - кустарниковой и сорной растительностью.

Помимо этого, в ходе выездного обследования земель сельскохозяйственного назначения с использованием БПЛА в Пыталовском и Псковском муниципальных округах выявлено, что собственники сельхозземель не выполняют мероприятия по защите земель от зарастания сорными растениями. На двух участках общей площадью 10,45 га выявлено зарастание борщевиком Сосновского, затронувшее 40% их суммарной площади.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за указанный период правообладателям земельных участков выдано 98 предписаний по 156 земельным участкам общей площадью 14800 га.

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