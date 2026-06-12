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На конкурс «Псковская область. По страницам истории» продлили приём заявок

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Приём заявок на конкурс «Псковская область. По страницам истории» продлили до 30 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Афиша: министерство молодёжной политики Псковской области

Принять участие могут жители региона в возрасте от 14 до 18 лет.

«Напиши эссе о знаковых событиях или достопримечательностях Псковской области. Важно, чтобы это были впечатления и размышления: почему важно знать свою историю, любить Родину и гордиться своей страной», - отметили в министерстве.

Заявки принимаются до 30 июня на сайте: konkurs-reg.pskov.ru.

Авторы 350 лучших работ отправятся в бесплатное двухдневное путешествие по знаковым историческим местам региона.

Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжи, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и АНО «Больше, чем путешествие».

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