 
Общество

Проводить профориентацию для школьников на работе родителей предложили в ГД

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил проводить профориентационные дни для школьников на рабочих местах родителей, следует из обращения на имя министра труда РФ Антона Котякова и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Прошу рассмотреть возможность реализации механизма проведения для школьников специальных профориентационных дней, в рамках которых учащиеся могли бы официально посещать предприятия, организации и учреждения, в которых работают их родители или законные представители», — говорится в письме.

Предлагается предоставить обучающимся право на один-два таких дня в течение учебного года без учета их в качестве пропусков занятий при условии подтверждения участия в профориентационном мероприятии.

Одновременно с этим Чернышов предложил проработать вопрос стимулирования работодателей к проведению дней открытых дверей для детей сотрудников, ознакомительных экскурсий по предприятиям, встреч с представителями различных профессий, демонстрации производственных процессов и современных технологий.

По его мнению, подобная практика позволит повысить эффективность профориентационной работы, сформировать у школьников более реалистичное представление о востребованных профессиях, укрепить связь между системой образования и рынком труда, повысить престиж рабочих, инженерных, медицинских, педагогических и иных социально значимых специальностей, а также способствовать осознанному выбору профессии и снижению числа выпускников, не работающих по полученной специальности, пишет РИА Новости.

Особую ценность инициативе, по словам вице-спикера, придает ее семейный характер: знакомство ребенка с профессиональной деятельностью родителей позволяет не только расширить представления о мире труда, но и укрепить межпоколенческие связи, повысить уважение к труду и профессиональным достижениям членов семьи.

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