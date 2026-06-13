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Скончался звезда фильма «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич

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Латышский актер Паул Буткевич скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в Союз кинематографистов Латвии родственники актера.

Фото: Союз кинематографистов Латвии

Актер был известен по роли связного Штирлица в советском многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».

Причина смерти не уточняется. В последние годы актер перенес несколько инфарктов и был прикован к инвалидному креслу.

Паул Буткевич начал сниматься в кино в 1960 году. Пять лет спустя он исполнил главную роль в картине «Клятва Гиппократа». Всего за свою карьеру актер сыграл 150 ролей в кино и сериалах. Среди них — «Гардемарины, вперед!» (1987), «Долгая дорога в дюнах» (1980–1981), «Мираж» (1983), «Незаконченный ужин» (1979) и «Ошибка Тони Вендиса» (1981). Господин Буткевич также исполнял песни в составе различных ансамблей.

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