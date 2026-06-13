 
Общество

В России предложили увеличить срок бракоразводного процесса

0

Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении сроков бракоразводного процесса в два раза, в случае наличия детей в семье с трех до шести месяцев, а при их отсутствии - с одного до трех месяцев. Об этом сообщила член комитета СФ по соцполитике Наталия Косихина.

Сенатор отметила, что в настоящее время при отсутствии детей и имущественных споров брак можно расторгнуть уже через месяц, а в остальных случаях процедура зачастую занимает около трёх месяцев. По мнению Косихиной, это слишком короткие сроки: нередко решения о расставании принимаются сгоряча, на пике эмоций. Спустя время чувства остывают, и люди начинают сожалеть о содеянном — но семья уже юридически разрушена.

«Мы понимаем, что жизнь сложна, и многие решения о расставании принимаются сгоряча, на пике эмоций. Проходит время, чувства остывают, и люди начинают искренне сожалеть о содеянном, но юридически семья уже разрушена. Чтобы не допускать таких фатальных ошибок, совершённых в порыве, необходимо дать супругам больше времени на раздумья», — пояснила Косихина.

Инициатива связана с задачей сбережения традиционных семейных ценностей и снижения числа разводов, которая находится на особом контроле у руководства страны. Как напомнила сенатор, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прямо указывала на необходимость законодательных изменений в этой сфере. Матвиенко подчёркивала, что в других странах расторжение брака занимает гораздо больше времени, чем в России.

Наталия Косихина считает, что законодатели должны создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным — а не продиктованным мимолётной обидой.

«Наша общая задача как законодателей — создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным, а не продиктованным мимолетной обидой. Сохранение семьи — это приоритет, который стоит отстаивать», — подчеркнула она.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026