В России предложили увеличить срок бракоразводного процесса

Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении сроков бракоразводного процесса в два раза, в случае наличия детей в семье с трех до шести месяцев, а при их отсутствии - с одного до трех месяцев. Об этом сообщила член комитета СФ по соцполитике Наталия Косихина.

Сенатор отметила, что в настоящее время при отсутствии детей и имущественных споров брак можно расторгнуть уже через месяц, а в остальных случаях процедура зачастую занимает около трёх месяцев. По мнению Косихиной, это слишком короткие сроки: нередко решения о расставании принимаются сгоряча, на пике эмоций. Спустя время чувства остывают, и люди начинают сожалеть о содеянном — но семья уже юридически разрушена.

«Мы понимаем, что жизнь сложна, и многие решения о расставании принимаются сгоряча, на пике эмоций. Проходит время, чувства остывают, и люди начинают искренне сожалеть о содеянном, но юридически семья уже разрушена. Чтобы не допускать таких фатальных ошибок, совершённых в порыве, необходимо дать супругам больше времени на раздумья», — пояснила Косихина.

Инициатива связана с задачей сбережения традиционных семейных ценностей и снижения числа разводов, которая находится на особом контроле у руководства страны. Как напомнила сенатор, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прямо указывала на необходимость законодательных изменений в этой сфере. Матвиенко подчёркивала, что в других странах расторжение брака занимает гораздо больше времени, чем в России.

Наталия Косихина считает, что законодатели должны создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным — а не продиктованным мимолётной обидой.

«Наша общая задача как законодателей — создать условия, при которых решение о будущем семьи будет максимально взвешенным, а не продиктованным мимолетной обидой. Сохранение семьи — это приоритет, который стоит отстаивать», — подчеркнула она.