 
Общество

У «Маши и Медведя» появится новый спин-офф

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Анимационный проект «Маша и три медведя» создаст российская развлекательная компания Animaccord, известная выпуском одного из самых востребованных детских шоу в мире «Маша и медведь». Об этом сообщается в социальных сетях компании.

«Международная развлекательная компания Animaccord анонсирует новый анимационный сериал, вдохновленный межкультурными фольклорными мотивами, под названием "Маша и три медведя"», - говорится в сообщении.

Как уточняется, проект станет следующим этапом франшизы «Маша» и представит новый состав персонажей. Помимо самой Маши, в число героев войдут три взрослых медведя, каждый из которых воплощает свою модель воспитания. По словам создателей, внешний вид главной героини «призван сделать ее мгновенно узнаваемой как "свою" среди современных детей».

«"Маша и три медведя" - это комедия, основанная на характерах персонажей, построенная на динамике отношений между свободолюбивым ребенком и тремя совершенно разными родительскими фигурами, чьи различия стираются перед лицом их всеобщей любви и заботы о малыше», - приводятся в сообщении слова главного коммерческого директора Animaccord Магдалены Веремюк. По ее словам, проект предлагает юмор, основанный на реальном детском поведении и разнообразных взглядах на воспитание детей, а также создает основу для партнерства в сфере лицензирования, розничной торговли и сотрудничества с брендами. Веремюк представит проект индустрии на выставке Licensing Expo-2026 в Лас-Вегасе, пишет ТАСС

В компании отметили, что новая структура персонажей открывает дополнительные возможности для развития направлений потребительских товаров и развлечений на местах (LBE). При этом в Animaccord подчеркнули, что в основе сериала остаются разнообразные сценарии воспитания, теплый юмор и эмоционально достоверное повествование. Согласно синопсису, действия сериала развернутся в лесу, где живут три брата - медведя. Их привычный быт меняется с появлением Маши, которая постепенно сближает братьев и превращает их в семью, а сама учится у каждого из них. Подробности о производстве, дистрибуции и лицензировании сериала Animaccord планирует раскрыть в третьем квартале 2026 года. 

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