Каникулы с пользой

Для школьников лето - не только долгожданный период, когда не нужно делать уроки, но и время приключений. И хорошо, если в поиске новых открытий и ярких эмоций помогут родители. Но, к сожалению, далеко не все мамы и папы могут взять отпуск летом. Поэтому школьные лагеря, которые организованы в июне практически во всех общеобразовательных учреждениях Пскова, стали настоящей «палочкой-выручалочкой» для взрослых и важной частью досуга детей.

Псковская Лента Новостей узнала, сколько школьников отдыхают в этом году в лагерях с дневным пребыванием и как организован их день, а также побывала в одном из школьных лагерей.

Профиль смен

Первый месяц летних каникул более полутора тысяч псковских школьников проводят в стенах родных учебных заведений - с пользой для здоровья, развития и хорошего настроения. «С 1 по 21 июня на базе 26 школ города Пскова работают лагеря с дневным пребыванием с охватом 1665 человек. Как правило, такие лагеря посещают дети начальной школы», - рассказали в городской администрации.

Для родителей малышей школьные лагеря - прежде всего организованный и безопасный досуг: четкий режим, сбалансированное двухразовое питание, присмотр воспитателей. А насыщенная программа дает уверенность, что каникулы проходят не впустую.

«В каждом лагере разработаны программы, направленные на духовно-нравственное развитие, физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности. Также для детей организованы культурно-массовые мероприятия, экскурсии, мастер-классы, военно-патриотические игры и другое», - пояснили в администрации Пскова.

В некоторых дневных лагерях в этом году проводятся профильные смены по различным направлениям. Традиционно работает профориентационная смена для старшеклассников на базе средней школы № 9 (30 детей), профильная смена для трудных подростков «Юный спецназовец» на базе вечерней школы (20 детей) и смена «Реставратор строительный» на базе средней школы № 2 (15 человек).

Каждый день наполнен событиями

В школьном лагере псковской гимназии №29 тематика смены связана с общероссийским движением «Орлята России». В этом году площадку посещают 39 детей из начального звена.

«Детская оздоровительная кампания в приоритете у любой образовательной организации. Частью ее является работа летних пришкольных лагерей. Посещают наш лагерь ребята в возрасте от 8 до 11 лет, 21 день, с 08.30 до 14.30. Работа лагеря строится согласно утверждённой общеразвивающей программе. Школа самостоятельно определяет тематику лагерной смены. На сегодняшний день в нашем лагере актуальна смена "Орлята России". Все дети являются частью общероссийского движения и охотно включаются в работу треков, особенно им привлекательна тема экологии и волонтерства», - рассказала директор гимназии №29 Елена Синёва.

По словам директора, программа лагеря предусматривает мероприятия для разностороннего развития. «Каждый день наполнен событиями - зарядка, весёлые старты, участие в благотворительных акциях, посещение культурных заведений, прогулки на свежем воздухе, мастер-классы и, конечно, вкусные сбалансированные завтраки и обеды. А ещё особенностью нашего лагеря является сопровождение обучающихся в лице специалистов - педагога-психолога и социального педагога для более комфортного пребывания и адаптации», - отметила Елена Синёва.

С детьми ежедневно находятся воспитатели - педагоги гимназии, медицинский работник. Мероприятия проводят советник директора, а также психолог и социальный педагог.

Вместе проводят время

Хорошая погода - не повод находиться в помещении. Поэтому после завтрака у детей проходят занятия и игры в школьном дворе. Мальчишки и девчонки с удовольствием рисуют мелками на асфальте кубики для игры в классики. «Пока просто разминка, чтобы они разогрелись перед следующей игрой. Она тоже будет тоже активная», - пояснила педагог-психолог гимназии Ирина Казинец.

Затем педагоги проводят подвижные игры, подходящие именно для младшеклассников. Причем, в них участвуют сразу два отряда - и первый, в котором числятся первоклашки и второклассники, и второй, где дети постарше. «Пребывание в школьном лагере полезно в плане социализации, так как это постоянное взаимодействие ребят друг с другом. Они не сидят дома, в телефонах, а вместе проводят время», - заметила начальник лагеря, социальный педагог Ксения Васильева.

Педагоги стараются сделать досуг детей интересным: посещают с ребятами музеи и библиотеки, проводят мероприятия. «Мы побывали на пожарнотехнической выставке, в железнодорожном музее. Показали детям и наш школьный музей, где есть экспонаты периода Великой Отечественной войны. А 11 июня у нас прошел мастер-класс, посвящённый Дню России. Ребята раскрашивали матрешек и приклеивали к ним магнитик, чтобы такой сувенир можно было прикрепить на холодильник», - сообщила социальный педагог.

Девочка из второго отряда Софья рассказала подробности о мастер-классе: «Мы не просто раскрашивали матрешек, а сначала выбирали их. Мне досталась с котом. Я очень обрадовалась! Мы рисовали акриловыми фломастерами, которые похожи на краски. И моя матрёшка получилась очень красивой!»

Третьеклассницам Лизе и Марьяне больше всего запомнилось мероприятие в школьном музее, когда дети вспоминали своих дедушек и прадедушек, участников Великой Отечественной войны. А четвероклассникам Ксюше и Илье понравился поход в планетарий.

«Там нам показывали звездное небо и созвездия», - пояснил Илья.

Рассказывали детям и о безопасности на дорогах. Педагоги центра «Наставник» провели в гимназии интерактивное занятие «Лаборатория безопасности». Дети не только проверили свои знания правил дорожного движения, но и узнали много нового: как грамотно переходить дорогу, где можно ездить на велосипеде и почему важно быть заметным в темноте.

Новые друзья и вкусные блинчики

«Мне нравится лагерь, потому что тут каждый день что-то новое, и мы не сидим на месте. В первый день мы пошли в планетарий. Потом у нас были мастер-классы. Вчера, например, мы делали сердечко. А завтра, по-моему, едем в приют для животных», - заметила третьеклассница Катя.

Наверняка, посещение «Шанса» оставит массу впечатлений у детей, которые признались, что любят ухаживать и за растениями, и за животными. «У меня есть домашний питомец - кошка Боня. Я давно хотела кошку, и папа помогал уговорить маму ее взять. А завтра мы едем с нашим лагерем в приют, где будет много животных. Мы с мамой им купили корм», - рассказала Лиза.

Также девочка заметила, что в детском лагере легче найти друзей. «Тут весело, интересно, и у меня есть подруги из других отрядов», - сказала она.

Еще почти все ребята единодушны во мнении — завтраки и обеды очень вкусные! «По пятницам дают такие блинчики с начинкой, что я каждый раз жду пятницу!» - сообщила третьеклассница Вика.

В плохую погоду игры и мероприятия переносятся в здание гимназии - со светлыми кабинетами, просторными рекреациями и большим спортивным залом. Но где бы не проходили занятия - в помещении или на свежем воздухе - ребята замечательно проводят время: учатся дружить, помогать братьям меньшим, работать в команде. А привычная среда и педагоги способствуют тому, чтобы чувствовать себя уверенно и добиваться успехов в учебе и творчестве.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой