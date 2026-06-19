Цены на икру лососевых достигли рекордных 15 тысяч рублей за килограмм

Цены на икру лососевых, добытых в ходе начавшейся в России 1 июня путины, продолжают расти. Как сообщил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, свежезаготовленная икра чавычи продается во Владивостоке по 15 тысяч рублей за килограмм. Это рекордный показатель для начала путины, отметил он.

Изображение сгенерировано нейросетью

Цена икры нерки и кижуча — 11,5-13 тысяч рублей за килограмм, икра горбуши — 8,5 тысяч рублей.

Для сравнения эксперт привел данные японской газеты Minato Shimbun, по которым розничная цена охлажденной соленой икры нерки, добытой на Аляске, варьируется в диапазоне 19 800-29 800 йен за килограмм (8 980-13 516 рублей по курсу Банка России).

Цена прошлогодней икры, срок реализации которой даже в жестяной упаковке истекает, рухнула до 1,8 тысячи рублей за килограмм.

«Высокие цены нового сезона объясняются плохими показателями вылова сразу в нескольких ключевых регионах — на японском Хоккайдо, российском Дальнем Востоке и на Аляске. Из-за дефицита предложения цены в рознице ощутимо выросли. В отраслевых новостях отмечается, что оптовые цены на соленую икру лосося подскочили на 80-90% по сравнению с прошлым годом», — сказал Александр Савельев.

По его словам, в России на рекордный рост цен повлияли высокий спрос в начале сезона, небольшой прогнозируемый объем вылова лососей в 2026 году, а также системная работа по пресечению торговли немаркированной продукцией и возбуждение уголовных дел по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Александр Савельев напомнил, что, по прогнозу Дальневосточного промыслового совета, добыча тихоокеанских лососей в этом году составит 227 тысяч тонн против 335,5 тысяч тонн в 2025 году. Соответственно, если прогноз оправдается на 100%, то красной икры в 2026 году будет заготовлено не более 8,2 тысячи тонн что почти на 4 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году.

«Нынешний прогноз по производству икры также на 1,7 тысячи тонн меньше показателя 2024 года. Поэтому рухнувшие в апреле розничные цены на прошлогоднюю лососевую икру из-за окончания годового срока годности будут кратно восстановлены на свежезаготовленную продукцию. Рекордные цены июня в районах заготовки икры наглядно демонстрируют растущую тенденцию стоимости деликатеса, в предстоящее полугодие тренд, безусловно, сохранится и может достичь 16 тысяч рублей за килограмм в европейских регионах реализации», — прогнозирует Александр Савельев в беседе с «Интерфакс».