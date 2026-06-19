Что делать, если на глазах тонет человек, рассказали псковичам

Что необходимо делать, чтобы спасти тонущего человека, рассказали псковичам в Telegram-канале «Объясняем. Псковская область».
Изображение сгенерировано нейросетью
Если человек в воде вдруг начал размахивать руками или просто исчез и не появляется на поверхности, действовать нужно без промедления. От быстроты реакции зависит жизнь утопающего.
Сначала необходимо сообщить спасателям или в экстренные службы по номеру 112.
Чтобы вытащить человека на берег, нужно бросить ему спасательный круг или надувной матрас. Если их нет под рукой, подойдёт верёвка или даже длинная палка.
Также можно подойти к утопающему на лодке, если есть такая возможность. На борт человека следует поднимать только через корму — так лодка не перевернётся.
Если приближаться к тонущему вплавь, надо стараться подхватить его со спины и следить, чтобы его голова находилась над водой, при необходимости поддерживать его под подбородок. Нужно плыть на боку или спине к берегу.
Если человек дышит и в сознании, необходимо аккуратно перевернуть его на бок, снять мокрую одежду, укрыть чем-то сухим и быть рядом до приезда врачей.
Если дыхания нет, нужно сразу же начать сердечно-лёгочную реанимацию. Сделать пять искусственных вдохов, потом 30 нажатий на грудную клетку. Пока человек не очнётся или не прибудет скорая, необходимо продолжать СЛР по схеме «два вдоха на 30 нажатий».