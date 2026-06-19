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Что делать, если на глазах тонет человек, рассказали псковичам

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Что необходимо делать, чтобы спасти тонущего человека, рассказали псковичам в Telegram-канале «Объясняем. Псковская область».

Изображение сгенерировано нейросетью

Если человек в воде вдруг начал размахивать руками или просто исчез и не появляется на поверхности, действовать нужно без промедления. От быстроты реакции зависит жизнь утопающего.

Сначала необходимо сообщить спасателям или в экстренные службы по номеру 112.

«Дальше нужно оценить обстановку: если вода холодная, течение сильное, а вы не уверены в своих силах — рисковать не стоит», — добавили в канале.

Чтобы вытащить человека на берег, нужно бросить ему спасательный круг или надувной матрас. Если их нет под рукой, подойдёт верёвка или даже длинная палка.

Также можно подойти к утопающему на лодке, если есть такая возможность. На борт человека следует поднимать только через корму — так лодка не перевернётся.

Если приближаться к тонущему вплавь, надо стараться подхватить его со спины и следить, чтобы его голова находилась над водой, при необходимости поддерживать его под подбородок. Нужно плыть на боку или спине к берегу.

«Помните: если человек паникует, он может ухватиться за вас, так что вы оба пойдёте ко дну», — сказали в канале.

Если человек дышит и в сознании, необходимо аккуратно перевернуть его на бок, снять мокрую одежду, укрыть чем-то сухим и быть рядом до приезда врачей.

Если дыхания нет, нужно сразу же начать сердечно-лёгочную реанимацию. Сделать пять искусственных вдохов, потом 30 нажатий на грудную клетку. Пока человек не очнётся или не прибудет скорая, необходимо продолжать СЛР по схеме «два вдоха на 30 нажатий».

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