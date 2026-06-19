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За кражу шести телефонов великолучанин отправится на обязательные работы

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Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже со взломом шести телефонов на сумму около 60 тысяч рублей (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Обвиняемый вину признал, ущерб возместил, мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 140 часов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый ночью в феврале рукой разбил стекло в окне помещения магазина, находящегося на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки, проник внутрь и похитил принадлежащее индивидуальному предпринимателю имущество – шесть мобильных телефонов на общую сумму около 60 тысяч рублей. С похищенным с места преступления скрылся.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Материальный ущерб потерпевшему возместил в ходе предварительного следствия. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 140 часов.

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