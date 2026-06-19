 
Общество

В Великолукском округе запретили купаться в озере Кислом

0

Купание в озере Кислом в Великолукском округе запретила администрация 18 июня из-за несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, следует из постановления администрации округа, опубликованного на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Территориальный отдел Роспотребнадзора выявил несоответствие воды требованиям по профилактике инфекционных заболеваний. Купание запретили до улучшения эпидемиологической ситуации.

Глава территориального управления «Переслегинская волость» Ольга Васягина ответственная за установку вдоль берегов водного объекта информационных знаков об ограничении водопользования до 22 июня этого года. Также необходимо организовать информирование граждан об ограничении. 

Планируется также, что начальник управления образования Елена Курк и директор Центра социального обслуживания Лилия Шавш организуют проведение разъяснительной и профилактической работы с сотрудниками и детьми о непригодности водоема для купания. Они проведут профилактические мероприятия на родительских собраниях в дошкольных образовательных организациях и на оздоровительных площадках, обсудят несчастные случаи на воде, недопустимость нахождения детей без присмотра взрослых и ответственность родителей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026