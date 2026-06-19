В Великолукском округе запретили купаться в озере Кислом

Купание в озере Кислом в Великолукском округе запретила администрация 18 июня из-за несоответствия воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, следует из постановления администрации округа, опубликованного на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Территориальный отдел Роспотребнадзора выявил несоответствие воды требованиям по профилактике инфекционных заболеваний. Купание запретили до улучшения эпидемиологической ситуации.

Глава территориального управления «Переслегинская волость» Ольга Васягина ответственная за установку вдоль берегов водного объекта информационных знаков об ограничении водопользования до 22 июня этого года. Также необходимо организовать информирование граждан об ограничении.

Планируется также, что начальник управления образования Елена Курк и директор Центра социального обслуживания Лилия Шавш организуют проведение разъяснительной и профилактической работы с сотрудниками и детьми о непригодности водоема для купания. Они проведут профилактические мероприятия на родительских собраниях в дошкольных образовательных организациях и на оздоровительных площадках, обсудят несчастные случаи на воде, недопустимость нахождения детей без присмотра взрослых и ответственность родителей.