Делегация Псковской области принимает участие в образовательном форуме «ШУМ. Города»

Делегация Псковской области принимает участие в образовательной программе «ШУМ. Города», которая стала второй частью V Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» платформы Росмолодёжь. Форумы. Мероприятие проходит с 16 по 20 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив региона.
Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области
Мероприятие, приуроченное к 80-летию Калининградской области, объединило молодых медиаспециалистов, блогеров и активистов, готовых менять информационную среду своих муниципалитетов.
Псковскую область на форуме представляют Софья Радион, Дарья Васильева и Вероника Луенкова. На протяжении пяти дней они вместе с участниками из разных регионов страны будут работать над созданием медиапроектов, направленных на развитие российских территорий через современные коммуникации, локальную идентичность и создание востребованного контента о городах и регионах.
Участники работают по четырём направлениям: «Город как герой: повествование и журналистика», «Визуальный код города: фото, видео, дизайн», «SMM и вовлечение: диалог с горожанами», «Медиапроекты с эффектом: от идеи до реализации». В рамках программы проходят образовательные лекции по шрифтам, нейросетям, русскому стилю и другим актуальным темам.
Особое внимание на форуме уделяется практике: в проектных командах участники разрабатывают собственные решения для продвижения российских территорий и поддержки локальных инициатив. Итогом программы станут медиапродукты, визуальные концепции, коммуникационные стратегии и дорожные карты проектов, которые будут использовать региональные команды и молодёжные организации.
Форум «ШУМ» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).