Фестиваль «Твой формат» для подростков пройдет в Пскове 23 июня

Фестиваль «Твой формат» для подростков пройдет в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 23 июня, сообщили в сообществе пространства в сети «ВКонтакте». Мероприятие объединит юношей и девушек в возрасте 14–17 лет и состоится по адресу: улица Спортивная, 1Б.

Изображение: сообщество «Креативное пространство «Лофт» | Псков» в сети «ВКонтакте»

Проект поддержат министерство молодежной политики Псковской области, уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова, Псковский городской молодёжный центр и фотошкола «12 месяцев».

«Мы ждем ребят, которые хотят попробовать себя в новом деле и ищут живое общение без скучных лекций и шаблонов», — отметили организаторы.

В программу войдут мастер-классы, интерактивы и спортивные активности. Подростки освоят навыки брейк-данса, паркура, фиджитал-спорта, фотоискусства и театрального мастерства, попробуют себя в роли диджеев, постреляют из винтовки в тире, соберут и разберут автомат, проверят знания правил дорожного движения и освоят навыки выживания и туристической подготовки. В творческих цехах ребята нанесут собственные рисунки на одежду и кружки с помощью термопресса и создадут авторские значки. Психологи и карьерные консультанты проведут профориентационное тестирование и открытые диалоги с подростками.

Организаторы выдадут участникам маршрутные листы. Подростки соберут отметки на всех локациях и получат призы от партнеров.

Представители «Лофта» откроют регистрацию и запустят работу площадок в 16:00. В 19:00 организаторы представят концертную программу и вручат награды.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке, размещенной в группе «Креативное пространство «Лофт» | Псков» в сети «ВКонтакте».