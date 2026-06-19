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Определены лучшие по стрельбе среди псковских курсантов

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В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялись соревнования по стрельбе, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.  

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В программу соревнований вошли состязания по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, пистолета Макарова и автомата Калашникова. В соревнованиях приняли участие курсанты и сотрудники филиала.

По итогам соревнований по стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди юношей первое место занял Даниил Вишняков, набравший 96 очков. Второе место с результатом 94 очка завоевал Александр Харитонов. Третьим стал Дмитрий Мельников, набравший 92 очка. Среди девушек победу одержала Екатерина Кукушкина с результатом 95 очков. Второе место заняла Алина Морозова, набравшая 89 очков. Бронзовым призером стала Кира Примакова с результатом 87 очков.

В соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова среди курсантов филиала  1-е и 2-е место заняли Артемий Воронцов и Артем Шевченко, набравшие 27 очков. Третье место с результатом 26 очков завоевал Никита Яньков. Среди девушек уверенную победу одержала Алина Денисюк, набравшая 30 очков. Второе место заняла Анастасия Новикова с результатом 27 очков. Третье место завоевала Онзагай Монгуш, набравшая 26 очков.

В соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова среди сотрудников филиала первое место заняла Ольга Иванова, показавшая результат 83 очка. Второе место с результатом 78 очков занял Роман Пушилин. Третье место завоевала Анна Волкова, набравшая 67 очков.

Мероприятие было организовано в целях совершенствования профессионального мастерства личного состава, повышения уровня огневой подготовки, а также воспитания чувства патриотизма и ответственности за выполнение служебного долга.

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