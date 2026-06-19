Почему одного отпуска недостаточно, ответил психолог

Человек уже на пляже, а его нервная система всё ещё на совещании — и в этом главный подвох современного отпуска. Почему одной поездки недостаточно и сколько на самом деле нужно переключений, чтобы отдых состоялся, ответил политический психолог, к.полит.н., доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин.

Современному человеку действительно часто нужен не один отпуск, а два. Первый, чтобы физически выйти из рабочего режима: перестать отвечать на сообщения, просыпаться по будильнику, держать в голове дедлайны и чужие ожидания. Второй, чтобы психологически поверить, что отдых уже начался и за него не нужно оправдываться.

Проблема, по словам эксперта, в том, что работа сегодня редко заканчивается в момент выхода из офиса. Она продолжает жить в телефоне, в чатах, в голове, в ощущении. Об этом еще размышлял социолог Льюис Мамфорд еще до гаджетов. Чем рабочий отличается от клерка? На заводе прозвенел звонок, рабочий выключил станок или положил киянку, – все, он свободен, занимается семьей, собой, не думает о работе. Клерк, выйдя из офиса, остается с работой. Она может настигнуть его звонком, а сегодня и сообщением в мессенджере. Да и рабочий также нагружает психику: если не работой, то мемами, играми и прочими медиа в своем смартфоне.

«Человек, когда приезжает в отпуск, может оказаться в такой ситуации: его нервная система еще несколько дней находится на работе. Тело уже у моря, а психика все еще на совещании. Отсюда проблема: как только человек немного расслабился, появляется новая тревога – отпуск скоро закончится. Вместо отдыха он начинает заранее проживать возвращение, продумывать решение накопившихся дел. Получается, что часть отпуска уходит на восстановление после работы, а часть – на тревогу перед возвращением к ней», - рассказал психолог.

Чтобы выключить рабочий тумблер, важно не просто уехать, а создать психологический ритуал выхода из работы. Закрыть основные задачи, письменно зафиксировать, что можно отложить, предупредить коллег о границах связи, убрать рабочие уведомления. Мозгу нужен ясный сигнал о том, что «система» завершила рабочий сеанс.

«Другой шаг – разрешить себе отдыхать неэффективно. Не превращать отпуск в новый проект: посетить десять мест, сделать идеальные фотографии и т. д. Иногда настоящий отдых начинается с простого: выспаться, помолчать, погулять без цели», - заметил психолог.

Эксперт подчёркивает, что рабочий тумблер выключается не силой воли, а границами. Если человек все время доступен, психика не верит, что опасность закончилась. А если у отдыха есть рамки, то отпуск перестает быть побегом от работы и становится возвращением к себе, пишет RuNews24.ru.