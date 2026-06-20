Юрист предупредил о схемах мошенников с QR-кодами

Одной из распространенных мошеннических схем становится использование QR-кодов, позволяющих получать доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», сообщил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

«QR-коды становятся одной из распространенных мошеннических схем, чтобы взломать финансовый кошелек и заполучить доступ к аккаунту в "Госуслугах"», - сказал Соловьев.

В частности, по его словам, фиксируются случаи использования QR-кодов в присланных мошенниками ложных квитанциях на «доплату» за транспортный налог за прошлый год, которые злоумышленники раскладывают в почтовые ящики по месту регистрации предполагаемых жертв, пишет РИА Новости. При переходе по такому QR-коду на устройство человека попадает вредоносное программное обеспечение, либо у него взламывают аккаунт на портале «Госуслуги», пояснил эксперт.

«Также мошенники присылают уведомления с QR-кодами по подложным штрафам, якобы за нарушение правил дорожного движения, неуплаченные налоги, к примеру, налоги на имущество или транспортный налог. Поэтому следует в обязательном порядке удостовериться в реальности начисления, которое предлагается оплатить QR- кодом», - подчеркнул Соловьев.