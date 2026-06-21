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Александр Котов в День медицинского работника: здоровье нации - фундамент, на котором строится благополучие государства

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Медицинских работников с их профессиональным праздником поздравил Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов. Об этом сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов отметил, что здоровье нации — это фундамент, на котором строится благополучие государства и будущее наших детей. Именно вы, медицинские работники, стоите на страже этого бесценного ресурса, и ваш вклад в настоящее и будущее России невозможно переоценить.

Современная медицина переживает эпоху стремительной технологической революции. Сегодня операционные залы напоминают центры управления космическими полётами, диагностика опирается на мощь искусственного интеллекта, а лечение становится всё более точным и персонализированным. Александр Котов отметил, что он с коллегами гордятся тем, что медицинские учреждения оснащаются новейшим оборудованием. Оно позволяет спасать пациентов, которых всего несколько десятилетий назад считали неизлечимыми.

Однако какими бы совершенными ни становились томографы, роботы-хирурги или генетические лаборатории, главным инструментом врача всегда остаётся его сердце. Никакое программное обеспечение не сможет заменить собой высочайший профессионализм, интуицию и многолетний опыт медика. Именно неравнодушие и преданность делу медицинских работников возвращают людям веру в исцеление.

«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Псковской области! От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём медицинского работника! От всего сердца благодарю каждого из вас: врачей стационаров, поликлиник и скорой помощи, фельдшеров ФАПов, медсестёр, лаборантов, санитарок, фармацевтов. Спасибо за благородный труд, неиссякаемое терпение, стойкость перед любыми испытаниями, преданность своему делу и служение людям!» — заключил Александр Котов.

 

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Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

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