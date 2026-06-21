Псковский филиал центра «Воин» провел мастер-классы для участников проекта «Поверь в себя»

Центр «Воин» провел серию мастер-классов для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в рамках социально значимого проекта «Поверь в себя», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала центра в Псковской области.

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В ходе занятий инструкторы центра познакомили подростков с основами управления беспилотными аппаратными системами, тактической медициной, огневой и тактической подготовкой. Участники получили возможность не только узнать о современных направлениях подготовки, но и на практике освоить базовые навыки под руководством опытных наставников.

Мастер-классы стали для ребят возможностью попробовать себя в новой деятельности, развить дисциплину, ответственность, уверенность в собственных силах и навыки командного взаимодействия. Особое внимание было уделено формированию чувства товарищества, взаимопомощи и уважения друг к другу.

Мероприятие было организовано управлением МВД России по Псковской области во взаимодействии с Правительством Псковской области и прошло на базе АНО СОЦ «Юность» в деревне Смоленка Островского района.

Участниками профильной смены стали 50 подростков. Программа проведения сформирована с учетом максимальной занятости подростков и ориентирована на патриотическое воспитание молодого поколения. Центр «Воин» регулярно участвует в реализации проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование активной гражданской позиции и создание условий для личностного развития подрастающего поколения.

Центр «Воин» создан по поручению Президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают во всех федеральных округах. Это 21 субъект России, включая исторические регионы. Филиал центра «Воин» в Псковской области успешно осуществляет свою деятельность с 11 мая 2023 года. Инструкторы филиала в Псковской области принимают участие в подготовке военнослужащих ВС РФ, убывающих на СВО.