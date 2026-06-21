Псковичам рассказали о «красных флагах», которые должны насторожить в кинологе

В честь Дня кинологических подразделений МВД России Российская кинологическая организация рассказала псковичам о «красных флагах», которые должны насторожить в кинологе.

Фото: Российская кинологическая организация

Кинолог — это специалист, готовый прийти на помощь, когда между человеком и его собакой возникают сложности в коммуникации, наблюдается проблемное поведение. Не всегда это вина животного — возможно, что именно хозяин совершает ошибки, которые не замечает, а вот кинолог их сразу обнаружит.

Как понять, что это тот самый профессионал, которому можно довериться, рассказали сами кинологи в преддверии своего профессионального праздника, который отмечается 21 июня.

«Когда нам задают вопросы, может ли кинолог быть не прав, мы отвечаем: "конечно, может". Ровно как среди любой профессии можно найти некомпетентных специалистов, так и ручаться за всех коллег невозможно. Поэтому выбирать кинолога лучше по отзывам. Если что-то настораживает вас, вы имеете право прислушиваться к вашему внутреннему чутью», — уверен президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Позиция «доминирования»

Если кинолог отталкивается от позиции, что собака не уважает хозяина, и он должен быть вожаком стаи, можете точно быть уверенным, что специалист застрял в устаревших теориях, которые в современном мире не принимаются. Сегодня кинология отрицает доминирование, но выступает за доверие и сотрудничество. Собаке нет никакой нужды вас бояться.

Обещание быстрых и стопроцентных результатов

Все собаки очень разные. Это зависит от множества факторов: как от породных особенностей, так и от характера, прошлого опыта и даже от возраста. Одному питомцу будет достаточно двух занятий, чтобы он всё понял. На занятия с другим уйдут месяцы. То, что кинолог действительно может пообещать, — это ориентироваться на индивидуальность вашей собаки.

Игра на чувстве вины

«Вы сами запустили собаку, вы слишком избаловали её» — всё это звучит грубо и лишает мотивации. Конечно, в идеале лучше знакомиться с особенностями воспитания собаки ещё до приобретения щенка. Но никто из владельцев не обязан быть профессионалом, и люди могут совершать ошибки. Если человек обратился к кинологу – это уже большой шаг, который не стоит обесценивать.

А что касается собак, они вообще не способны испытывать чувство вины — это чисто человеческая эмоция, которую им приписывают. Если кинолог и этим манипулирует — это ещё один повод задуматься.

Собака боится кинолога

Если питомец при очередной встрече со специалистом отводит взгляд, прижимает уши и сам как бы сжимается — это очень яркий сигнал. Стоит помнить, что собаки отлично считывают угрозу и ошибаются очень редко. Только если речь не идет о случаях, когда в прошлом питомец подвергался насилию и теперь боится всех подряд. Вероятно, что на прошлых занятиях кинолог пугал животное, возможно, даже применял силу. В идеале собака радуется встрече и со временем уже сама бежит к кинологу.

Игнорирование здоровья

Если хочется обучить трюкам собаку с лишним весом, кинолог прямо откажется от таких занятий. Ведь даже элементарные прыжки будут давать огромную нагрузку на суставы. Специалист посоветует для начала привести вес в норму. Также, если питомец отказывается садиться, и кинолог с силой давит на круп — это тоже неправильная методика. Сперва специалист всегда оценит состояние здоровья. Возможно, собаке элементарно больно садиться.

И, конечно, любую собаку учат, прежде всего, под хозяина. Если специалист предлагает оставить собаку, а потом за ней вернуться и получить готового послушного пса — это тоже неверная позиция. Все задания хозяин должен отрабатывать наравне с питомцем: учиться подкреплять положительное поведение, своевременно и вовремя обращаться к запрещающим командам, выстраивать связь более основательно.