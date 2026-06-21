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Псковские сотрудники Госавтоинспекции провели праздник безопасного движения для детей

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Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» организовали для детей праздник безопасного движения, сообщило управление МВД России по Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: управление МВД России по Псковской области / Мах

В управлении МВД России по Псковской области отметили, что один день в летнем пришкольном лагере — это целая маленькая жизнь. И сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» стали ее частью. День пролетел, «как одно мгновение, но оставил море классных воспоминаний»: активные игры и квесты на свежем воздухе, творческие мастер-классы, где каждый смог проявить себя, а также акция с участием сотрудников Госавтоинспекции.

Юные участники повторили правила дорожного движения, значение дорожных знаков и обсудили безопасный маршрут до дома.

Восторг подопечных вызвала предоставленная им возможность посидеть в настоящем патрульном автомобиле ДПС, включить сирену и примерить полицейскую фуражку.

 
«Свежий воздух, звонкий смех и новые встречи — все это надолго запомнится детям!» — резюмируют в ведомстве.

 

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