День памяти и скорби проходит в России 22 июня

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в оккупации и в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество, отдаем дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, работникам тыла и мирным жителям, пережившим трагедию войны, пишет calend.ru.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась тяжёлая, кровопролитная Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая Отечество.

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах.

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внёс решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил.

Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. Мировая история еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.

В России и ряде других стран постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней, чтут ветеранов. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, минутой молчания, возложением цветов к памятникам и мемориалам.