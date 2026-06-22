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В Госдуме предложили ввести мониторинг приезда скорой помощи по нормативу

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Необходимо внедрить систему мониторинга соблюдения нормативов времени приезда бригад скорой помощи на вызовы во всех регионах России. С таким предложением 22 июня выступил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Юрий Григорьев.

«Есть норматив 20 минут, но мы должны видеть, где он соблюдается, а где нет. Такой мониторинг сможет строиться на фактических данных: когда поступил вызов, когда бригада выехала и когда приехала к пациенту», — пояснил парламентарий.

По его словам, эту информацию регионы смогут направлять в Минздрав с сокрытием личных данных пациентов. Подобная единая система позволит своевременно выявлять проблемные территории и принимать меры для улучшения работы служб — усиливать бригады и обновлять автопарк, пишут «Известия».

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Григорьев 21 июня предложил приравнять врачей по статусу к госслужащим. По словам парламентария, подобная мера позволит закрепить за медицинскими работниками дополнительные меры поддержки и обеспечит более высокий уровень оплаты труда.

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