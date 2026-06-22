«Постскриптум»: Старт выборов и будет ли новый парламент местом для дискуссий?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.
Основные темы программы сегодня:
- Необходимая формальность и официальный старт кампании: выборы в Госдуму и ЗАКС региона назначены на 20 сентября;
- Итоги последней сессии Законодательного Собрания области VII созыва: сложенный мандат, исполненный бюджет и новые охранные зоны;
- Кадровый центр при Минздраве региона – дополнительная надстройка для отчета?
- Всё пошло не по плану, вмешалась погода – итоги Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках;
- Будет ли новый состав Заксобрания региона местом для дискуссии? Наш обозреватель и главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко расскажет главные политические темы недели.