Рабочие каникулы: как псковским подросткам заработать летом

Наступили летние каникулы – но далеко не для всех школьников и студентов это время беззаботного отдыха. Ведь именно сейчас у них появляется возможность впервые заработать собственные деньги. Какие ограничения есть при устройстве подростков на работу, какие профессии они выбирают чаще всего и о чем важно помнить при трудоустройстве, разбиралась Псковская Лента Новостей.

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По нынешним законам начинать работать подростки могут уже с 14 лет. При этом для них действует ряд защитных условий – чтобы труд не навредил здоровью и развитию. «С 14 лет подросток может работать в свободное от учебы время, с письменного согласия одного из родителей или попечителя, на легкий труд, не причиняющий вреда здоровью», – поясняют в Областном центре занятости населения. В 15 лет подросток уже может сам подписать трудовой договор – но только при условии, что он получил общее образование, оставил обучение по закону, был отчислен или учится в другой форме (заочно, на семейном обучении). А вот с 16 лет подписывать договор можно полностью самостоятельно.

Длина рабочего дня у несовершеннолетних короче, чем у взрослых, и отличается в зависимости от возраста. До 16 лет подросток может работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов. «В период каникул ежедневная смена может быть длиннее, чем в учебное время: для 14-15 лет – до 4 часов, для 15-16 лет – до 5 часов, для 16-18 лет – до 7 часов. В учебный период ограничения строже: 14-16 лет – не более 2,5 часов, 16-18 лет – не более 4 часов в день», – сообщили в центре занятости.

При этом подросток может работать не на любой работе. Главная причина ограничения – защита его здоровья, психики и образования. В этом возрасте организм еще формируется, а главным приоритетом по закону остается учеба. Поэтому для подростков доступна только легкая работа, не связанная с вредными и опасными условиями, подземными работами. Под запретом также находятся игорный бизнес, ночные клубы, торговля алкоголем и табаком, так как работа в этих сферах может привить молодым людям вредные привычки и исказить их представления о нормах поведения. Кроме того, запрещены работы по совместительству, вахтовым методом, в ночное время, сверхурочно и в командировках.

От клумб до кафе

Опрос в нашем сообществе в ВК показал, что чуть более 23% детей наших читателей уже устроились на работу, почти 6% еще не определились, а около 29% работать на каникулах точно не планируют.

По данным Областного центра занятости населения, в этом году за работой обращается больше подростков, чем в прошлом. В кадровый центр приходят даже те, кто по закону еще не может работать. «По плану до конца текущего года в Псковской области должно быть трудоустроено 1 800 несовершеннолетних. На 1 июня было трудоустроено 272 человека, а на 18 июня – уже 605. Основной пик приходится на летние каникулы, и число трудоустроенных растет с каждым днём. Если сравнить с прошлым годом, то желающих работать в этом году больше. В Псковском кадровом центре сотрудникам приходится отказывать из-за возраста – просят помочь с трудоустройством даже 8-летние дети», – отметили в центре занятости.

Из профессий, которые предлагает подросткам кадровый центр, самые популярные сейчас – работа уборщиком служебных помещений или территорий, подсобным рабочим, официантом и дворником. По данным центра занятости, в этом плане предпочтения школьников и студентов с прошлого года практически не изменились.

Многие работодатели берут на работу подростков крайне неохотно. Часто они считают это финансово невыгодным, кого-то отпугивает большая юридическая ответственность и отсутствие опыта у таких работников. В центре занятости сообщили, что наиболее активно принимают подростков крупные организации, например, учебные заведения и культурные центры. «Также подросток может на лето трудоустроиться в собственную школу – на позиции рабочего. Обычно это работы по благоустройству территории – уборка, уход за клумбами», – объясняет она.

Работа без подвоха

Чтобы устроиться работать официально, подросток должен собрать ряд документов. При приеме на работу несовершеннолетнего работодатель должен запросить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ об образовании или справку об обучении и периоде обучения. Также необходим СНИЛС. Если его нет – не страшно. По закону, если человек устраивается на работу впервые в жизни, работодатель обязан помочь его оформить. Помимо этого, нужна медицинская справка о состоянии здоровья. Платить за медосмотр не придется – все расходы за него несет работодатель. Кроме того, если подростку еще не исполнилось 15 лет, то он должен предоставить письменное согласие одного из родителей или попечителя.

Сейчас при поиске работы подросток стоит перед выбором: искать ее самостоятельно через агрегаторы вакансий и соцсети или обратиться за помощью в кадровый центр. «Кадровые центры “Работа России” предлагают профориентацию и карьерное консультирование, помогают составить план карьерного развития, взаимодействуют с работодателями и гарантируют официальное оформление. Также можно использовать портал «Работа России» для поиска вакансий и подачи заявления на временное трудоустройство», – поясняют в центре занятости. Но такой вариант понравится не всем, ведь выбор вакансий тут ограниченный. Кадровые центры работают в основном с бюджетными учреждениями и крупными предприятиями. Если подросток хочет устроиться работать аниматором, контент-мейкером или бариста, то искать работу придется самостоятельно. Этот путь дает гораздо больше свободы, но и тут есть свои подводные камни: можно столкнуться с нарушением прав или неофициальным оформлением.

Чтобы этого не случилось, при устройстве на работу в центр занятости рекомендуют обращать внимание на ряд моментов. Самый главный из них – наличие официального трудового договора. Продолжительность рабочего времени и смены не должны быть выше тех, что предусмотрены для подростков по Трудовому кодексу. Также работодатель обязан провести инструктаж по охране труда и оплатить прохождение медосмотра. Кроме того, подростков запрещено оставлять на испытательный срок и включать в трудовой договор с ними пункт о полной материальной ответственности. Если работодатель делает это, то он нарушает закон.

Летняя подработка может стать для подростка не только источником первых собственных денег, но и полезным жизненным опытом. Главное – внимательно подходить к выбору работодателя и знать свои права.

Елизавета Левадная