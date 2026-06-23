«Гайд-парк»: Антон Мороз о развитии движения ТОС в округе №3

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии - депутат Псковской городской Думы, член президиума политсовета регионального отделения «Единой России» Антон Мороз. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о развитии движения ТОС в округе №3, о первых серьезных успехах активистов и дальнейших планах по мобилизации активности жителей, а также задаст несколько политических вопросов, касающихся его участия в сентябрьских выборах.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.