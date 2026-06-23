Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН стали наставниками для подростков

Профильная смена «Новый день – новый ты» лагеря «Поверь в себя», организованная управлением МВД России по Псковской области, прошла с 14 по 21 июня на спортивной базе «Юность» в Островском округе. Традиционно активное участие в ее проведении приняли курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России, выступившие в роли вожатых и наставников для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковской филиал Университета ФСИН России

На протяжении недели курсанты находились рядом с ребятами, помогая им раскрывать свои способности, учиться работать в команде, преодолевать трудности и находить общий язык со сверстниками. Вместе они участвовали в спортивных соревнованиях, творческих мероприятиях, интеллектуальных играх и других событиях насыщенной программы смены.

Для курсантов участие в проекте стало не только возможностью применить свои организаторские навыки, но и важным опытом общения с подростками, нуждающимися в поддержке и внимании. Будущие сотрудники уголовно-исполнительной системы учились находить подход к каждому ребенку, понимать его переживания и помогать поверить в собственные силы.

«Для нас участие в таком мероприятии стало первым подобным опытом. Мы учились находить подход к подросткам, понимать их переживания, принимать их такими, какие они есть. На протяжении всей смены старались стать для ребят не только вожатыми, но и друзьями, наставниками, к которым можно обратиться за советом, поддержкой и пониманием», – отметили курсанты 3 курса Алина Бодухина и Александра Густешова.

Участие курсантов Псковского филиала университета в функционировании лагеря «Поверь в себя» уже стало доброй традицией. Их искренняя заинтересованность, ответственность и готовность прийти на помощь помогают подросткам почувствовать поддержку, обрести уверенность в себе и сделать еще один шаг навстречу позитивным жизненным переменам, заключили в вузе.