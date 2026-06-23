Опубликован график выездов передвижного флюорографа по Великолукскому и Куньинскому округам на июль

График выездов передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса на июль по Великолукскому и Куньинскому муниципальным округам предоставили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

График выездов в Великолукский муниципальных округ:

поселок Нагорный – 13 июля;

деревня Поречье – 20 июля;

деревня Букрово – 24 июля.

График выездов в Куньинский муниципальный округ:

деревня Слепнёво – 14 июля,

деревня Груздово – 17 июля.