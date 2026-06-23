Опубликован график выездов передвижного флюорографа по Великолукскому и Куньинскому округам на июль

График выездов передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса на июль по Великолукскому и Куньинскому муниципальным округам предоставили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.
График выездов в Великолукский муниципальных округ:
- поселок Нагорный – 13 июля;
- деревня Поречье – 20 июля;
- деревня Букрово – 24 июля.
График выездов в Куньинский муниципальный округ:
- деревня Слепнёво – 14 июля,
- деревня Груздово – 17 июля.