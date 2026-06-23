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Опубликован график выездов передвижного флюорографа по Великолукскому и Куньинскому округам на июль

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График выездов передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса на июль по Великолукскому и Куньинскому муниципальным округам предоставили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

График выездов в Великолукский муниципальных округ:

  • поселок Нагорный – 13 июля;
  • деревня Поречье – 20 июля;
  • деревня Букрово – 24 июля.

График выездов в Куньинский муниципальный округ:

  • деревня Слепнёво – 14 июля,
  • деревня Груздово – 17 июля.
«Берегите себя и будьте здоровы!» - пожелали в ПОКБ.
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