Представитель Молодёжного парламента Псковской области принял участие в заседании Палаты молодых законодателей в Москве

В Москве состоялось пленарное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации. В мероприятии приняли участие около 170 представителей из большинства регионов страны. Псковскую область представил член Молодёжного парламента при Законодательном Собрании региона Павел Лукин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Заксобрания региона.

Фотографии пресс-службы Совета Федерации

Работа разделилась на два больших блока. Организационная часть, прошедшая под руководством председателя Палаты Михаила Соболева, была посвящена внутренним вопросам. Участники обсудили запуск собственного цифрового портала и внесение изменений в регламент. Также были затронуты вопросы повышения квалификации молодых парламентариев на профильных форумах и перспективы расширения международного взаимодействия с коллегами из Беларуси, стран Латинской Америки и Африки.

Вторая часть заседания прошла под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и была посвящена федеральным инициативам. Выступая перед молодыми парламентариями, спикер подчеркнула, что законодатель – это не просто чиновник: «Законодатель – это человек, который хорошо знает жизнь на земле, стремится её улучшить, умеет свои инициативы облечь в точные правовые конструкции, которые и составляют правовой фундамент развития страны, наших регионов и граждан. В нашей работе очень важен незашоренный взгляд на возникающие проблемы, нужен постоянный поиск новых подходов, которые позволят в полной мере раскрыть потенциал субъектов Федерации».

Примером такой работы, по мнению спикера СФ, является подготовленный при содействии членов ПМЗ закон об эксперименте по розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты.

Валентина Матвиенко высоко оценила вклад Палаты в поддержку участников СВО и их семей. Она напомнила, что за прошлый год было предложено более 40 законодательных инициатив и 5 законопроектов, а члены ПМЗ отправили на передовую свыше ста тонн гуманитарных грузов, включая медицинские бригады для помощи в Херсонской области.

Председатель Совета Федерации призвала молодых законодателей активнее участвовать в разработке демографических инициатив. По её словам, важно менять стереотипы и формировать в обществе культуру крепкой, многодетной семьи, где учёба и карьера не противоречат созданию домашнего очага.

«На заседании было предложено много актуальных и интересных инициатив. Одна из них – об отмене госпошлины за заключение брака – получила одобрение большинства присутствующих. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету проработать это предложение», – поделился результатами работы Павел Лукин.

Кроме того, молодые законодатели предложили закрепить на федеральном уровне понятия «молодой парламентарий» и «молодёжный парламентаризм» для унификации терминологии в масштабах всей страны. Участники обсудили создание единого реестра мемориальных мест в рамках Года единства народов России, а также расширение запрета на продажу несовершеннолетним не только энергетических напитков, но и других тонизирующих продуктов.