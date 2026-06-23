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ВТБ и Альфа-Банк запустили обмен данными о счетах для крупного бизнеса

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ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис «Мультибанк» для юридических лиц. С его помощью корпоративные клиенты могут в одном приложении работать со счетами, открытыми в двух кредитных организациях.

Фото: ВТБ

«Мультибанк» построен на основе стандартов открытого банкинга Банка России. Их использование обеспечивает высокий уровень защиты обмена информацией, а также создает на рынке новый клиентский опыт. Технологическую основу обеспечивает Платформа API ВТБ.

На первом этапе сервис позволит клиентам просматривать информацию о счетах, а также получать выписки по ним. Для подключения функционала клиентам необходимо предоставить согласие на передачу данных в личном кабинете «ВТБ Бизнес онлайн».

«Мы видим огромный интерес к технологиям открытого банкинга у наших клиентов-юрлиц, представителей крупного бизнеса. Открытый банкинг отвечает их потребности в работе со многими банковскими счетами в едином окне. Сейчас корпорации вынуждены использовать для этого сторонние сервисы, которые предоставляют такие услуги на платной основе. Открытый банкинг позволит упростить и удешевить этот процесс. Создание правовой базы расширит функционал «Мультибанка», в результате чего клиенты смогут полноценно управлять счетами разных кредитных организаций в одном интерфейсе. Для этого мы ожидаем принятие соответствующего закона», - сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ.
«Мы убеждены, что устойчивое развитие банковского сектора достигается через открытое и взаимовыгодное сотрудничество. Партнёрство Альфа‑Банка и ВТБ позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки крупных корпораций в едином цифровом окне, устраняя необходимость обращения в каждый банк отдельно. Это решение полностью покрывает потребности бизнеса в управлении денежными потоками, делая процесс более прозрачным и эффективным. Технология экономит время, позволяя компаниям сосредоточиться на приоритетных проектах и новых инвестициях», — отметил Александр Горинов, руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа‑Банка.

ВТБ одним из первых российских банков начал тестирование сервисов открытого банкинга для бизнеса в 2024 году. Для ВТБ «Мультибанк» являются частью более широкой стратегии по развитию открытого банкинга и созданию единой цифровой платформы для корпоративных клиентов. Аналогичный сервис уже запущен в партнерстве со Сбербанком, а до конца 3 квартала 2026 года планируется завершить техническую настройку и запустить обмен информацией с Газпромбанком. В будущем перечень банков-партнеров продолжит расширяться.

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