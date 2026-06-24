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Псковские курсанты поддержали многолетнюю традицию донорства

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Курсанты выпускного курса Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие в донорской акции, посетив Псковскую областную станцию переливания крови, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В образовательной организации уже сложилась добрая традиция: перед выпуском сотрудники уголовно-исполнительной системы становятся донорами крови. Для курсантов это не просто общественно полезная инициатива, а символ готовности помогать людям и служить обществу не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни.

«Донорство – это проявление высокой гражданской ответственности и неравнодушия. Особенно ценно, что наши курсанты сохраняют эту добрую традицию и личным примером демонстрируют готовность помогать людям», – отметил начальник филиала Александр Сысоев.

Псковский филиал Университета ФСИН России на протяжении многих лет сотрудничает с областной станцией переливания крови, а участие обучающихся в донорских акциях стало важной частью добровольческой деятельности, отметили в вузе и добавили, что такие мероприятия объединяют курсантов вокруг общей цели и напоминают о том, что даже один человек способен подарить надежду сразу нескольким людям.

 
«Для нас участие в донорской акции перед выпуском – это возможность сделать доброе дело и продолжить традицию, которую поддерживали многие поколения курсантов. Поддерживая донорское движение, курсанты не только вносят вклад в пополнение запасов крови, но и подтверждают, что верность принципам служения обществу начинается с конкретных поступков и искреннего желания помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – подчеркнула председатель волонтерского направления Совета обучающихся филиала Лизавета Спиридонова.
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