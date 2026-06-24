 
Общество

На три проекта псковичей выделили гранты на 1,3 млн рублей

0

Проекты Псковской области победили в грантовом конкурсе Росмолодежь.Гранты 2026 года. Они привлекли на свои социально значимые инициативы более 1,34 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве молодежной политики. 

Например, проект Екатерины Зологиной творческого фестиваля для детей из интернатных учреждений «Зажигая звезды» получил на реализацию 746 тысяч рублей. Фестиваль поможет раскрыть таланты детей и социализировать их через искусство.

Анастасия Кадырова подготовила проект «Сантини», направленный на поддержку людей в трудной жизненной ситуации. Еще одну победу одержала Анастасия Николаева. Акселератор молодежного актива «Самоуправление 60» поможет развить компетенции молодежного актива и студенческого самоуправления в регионе. Сумма гранта составила 550 тысяч рублей.

Конкурс Росмолодежь.Гранты реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026