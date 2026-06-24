На три проекта псковичей выделили гранты на 1,3 млн рублей

Проекты Псковской области победили в грантовом конкурсе Росмолодежь.Гранты 2026 года. Они привлекли на свои социально значимые инициативы более 1,34 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве молодежной политики.

Например, проект Екатерины Зологиной творческого фестиваля для детей из интернатных учреждений «Зажигая звезды» получил на реализацию 746 тысяч рублей. Фестиваль поможет раскрыть таланты детей и социализировать их через искусство.

Анастасия Кадырова подготовила проект «Сантини», направленный на поддержку людей в трудной жизненной ситуации. Еще одну победу одержала Анастасия Николаева. Акселератор молодежного актива «Самоуправление 60» поможет развить компетенции молодежного актива и студенческого самоуправления в регионе. Сумма гранта составила 550 тысяч рублей.

Конкурс Росмолодежь.Гранты реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».